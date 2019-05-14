《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普最新表示，尚未決定對來自中國的另外３２５
０億美元商品加徵關稅。
於周末美國貿易代表萊特希澤發表聲明稱，繼將２０００億美元中國商品貨徵關稅由１０％
增加至２５％後，已下令啟動對餘下３２５０億美元中國貨加徵２５％關稅的程序。
據悉在上周在華盛頓舉行的新一輪談判中，美國官員向中國國務院副總理劉鶴提出新一條底
線，稱北京有３至４周的時間來達成協議，否則美國將對另外３２５０億美元美國商品加徵２５
％關稅。（ｍｎ）
14/05/2019 08:09
【貿易開戰】特朗普未決定是否對３２５０億美元中國商品加徵關稅
《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普最新表示，尚未決定對來自中國的另外３２５
０億美元商品加徵關稅。
於周末美國貿易代表萊特希澤發表聲明稱，繼將２０００億美元中國商品貨徵關稅由１０％
增加至２５％後，已下令啟動對餘下３２５０億美元中國貨加徵２５％關稅的程序。
據悉在上周在華盛頓舉行的新一輪談判中，美國官員向中國國務院副總理劉鶴提出新一條底
線，稱北京有３至４周的時間來達成協議，否則美國將對另外３２５０億美元美國商品加徵２５
％關稅。（ｍｎ）
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