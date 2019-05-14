【貿易開戰】特朗普：計劃下月與習近平在Ｇ２０峰會上會晤

《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普表示，他將在下月與中國國家主席習近平在Ｇ

２０峰會上會面，預兩人的會談可能會取得成果。

較早前中國宣布上調包括冷凍蔬菜及液化天然氣在內的一系列美國進口商品的關稅，以報復

美國政府上周決定提高２０００億美元中國進口商品關稅。

特朗普表示，美中關係非常好，兩國元首將在Ｇ２０峰會期間會晤，認為這將可能是一次富

有成果的會議。（ｍｎ）

