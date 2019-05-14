《經濟通通訊社１４日專訊》法國興業銀行美國首席經濟學家Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｇａｌｌａ
ｇｈｅｒ表示，美國與中國上調對方的進口商品關稅可能導致全球經濟增長下降０﹒１５％，亦
會令中美兩國的國內生產總值年增幅分別下降０﹒５％及０﹒２５％。
他續指，如果美國對所有中國進口商品徵收關稅，而中國進行報復，由此造成的損失很可能
會增加一倍，同時會對市場信心及金融市場帶來下行風險。（ｍｎ）
14/05/2019 09:04
【貿易開戰】法興料中美貿易戰升級將拖累全球經濟增長０﹒１５％
《經濟通通訊社１４日專訊》法國興業銀行美國首席經濟學家Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｇａｌｌａ
ｇｈｅｒ表示，美國與中國上調對方的進口商品關稅可能導致全球經濟增長下降０﹒１５％，亦
會令中美兩國的國內生產總值年增幅分別下降０﹒５％及０﹒２５％。
他續指，如果美國對所有中國進口商品徵收關稅，而中國進行報復，由此造成的損失很可能
會增加一倍，同時會對市場信心及金融市場帶來下行風險。（ｍｎ）
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