【貿易開戰】特朗普：感覺到美中貿易談判將非常成功

《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普表示，他對解決美中貿易爭端感到樂觀。

特朗普在白宮的一場餐會上表示，大約三至四周之內就會知道美中在貿易談判上是否成功，

「但我有種感覺，這將會非常成功」。（ｍｎ）

