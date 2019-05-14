《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普表示，他對解決美中貿易爭端感到樂觀。
特朗普在白宮的一場餐會上表示，大約三至四周之內就會知道美中在貿易談判上是否成功，
「但我有種感覺，這將會非常成功」。（ｍｎ）
14/05/2019 10:13
【貿易開戰】特朗普：感覺到美中貿易談判將非常成功
《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普表示，他對解決美中貿易爭端感到樂觀。
特朗普在白宮的一場餐會上表示，大約三至四周之內就會知道美中在貿易談判上是否成功，
「但我有種感覺，這將會非常成功」。（ｍｎ）
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