《經濟通通訊社１４日專訊》達拉斯聯儲行長柯普朗表示，對美國及中國之間不斷升級的貿
易緊張局勢高度警惕，不過可能需要數月時間才能更清楚地了解談判的進展。
他稱，現在難以知道貿易戰會持續多久、會發展到甚麼程度，故聯儲局既不應該減息，亦不
應該加息，而是應該保持耐性去觀察局勢發展。
他指出，由於通脹率接近聯儲局２％的目標，失業率處於３﹒６％的低水平，而且利率現在
接近中性，認為聯儲局現在不需要對利率作出任何調整。（ｍｎ）
14/05/2019 10:59
【貿易開戰】達拉斯聯儲對貿易戰保持警惕，暫無需要調整利率
《經濟通通訊社１４日專訊》達拉斯聯儲行長柯普朗表示，對美國及中國之間不斷升級的貿
易緊張局勢高度警惕，不過可能需要數月時間才能更清楚地了解談判的進展。
他稱，現在難以知道貿易戰會持續多久、會發展到甚麼程度，故聯儲局既不應該減息，亦不
應該加息，而是應該保持耐性去觀察局勢發展。
他指出，由於通脹率接近聯儲局２％的目標，失業率處於３﹒６％的低水平，而且利率現在
接近中性，認為聯儲局現在不需要對利率作出任何調整。（ｍｎ）
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