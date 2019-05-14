【代幣風暴】比特幣成另類避險資產，今早曾升破８千美元

《經濟通通訊社１４日專訊》比特幣近期升勢強勁，根據ＣｏｉｎＤｅｓｋ，比特幣今早曾

突破８０００美元關口，為１０個月以來首次，現仍升１１﹒９％至７９１１﹒４３美元。

受中美貿易戰升級所拖累，環球股市大跌，資金除流向傳統避險資產如日圓外，亦湧往比特

幣。（ｍｎ）

