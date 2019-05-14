【脫歐之後】民調：英國保守黨在歐盟議會選舉前支持率跌至第五

《經濟通通訊社１４日專訊》在５月２３日歐洲議會選舉之前，英國首相文翠珊領導的保守

黨支持度已經跌至第５位，而由法拉奇（Ｎｉｇｅｌ Ｆａｒａｇｅ）領導的新成立的「脫歐黨

」（Ｂｒｅｘｉｔ Ｐａｒｔｙ）在民調中以３４％的支持率領先，保守黨支持率則僅為１０％

。

另外，工黨支持率下跌５個百分點至１６％，支持留歐的自由民主黨及綠黨的支持率分別為

１５％及１１％。（ｍｎ）

