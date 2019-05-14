《經濟通通訊社１４日專訊》在５月２３日歐洲議會選舉之前，英國首相文翠珊領導的保守
黨支持度已經跌至第５位，而由法拉奇（Ｎｉｇｅｌ Ｆａｒａｇｅ）領導的新成立的「脫歐黨
」（Ｂｒｅｘｉｔ Ｐａｒｔｙ）在民調中以３４％的支持率領先，保守黨支持率則僅為１０％
。
另外，工黨支持率下跌５個百分點至１６％，支持留歐的自由民主黨及綠黨的支持率分別為
１５％及１１％。（ｍｎ）
14/05/2019 13:44
【脫歐之後】民調：英國保守黨在歐盟議會選舉前支持率跌至第五
《經濟通通訊社１４日專訊》在５月２３日歐洲議會選舉之前，英國首相文翠珊領導的保守
黨支持度已經跌至第５位，而由法拉奇（Ｎｉｇｅｌ Ｆａｒａｇｅ）領導的新成立的「脫歐黨
」（Ｂｒｅｘｉｔ Ｐａｒｔｙ）在民調中以３４％的支持率領先，保守黨支持率則僅為１０％
。
另外，工黨支持率下跌５個百分點至１６％，支持留歐的自由民主黨及綠黨的支持率分別為
１５％及１１％。（ｍｎ）
|FOCUS14/05/2019
【FOCUS】北京「六百億」還拖 侵侵「三千億」晒馬恐倒蝕
|生財有道14/05/2019
《開市Good Morning》陳政深料恒指27400支持較大
|國際動態14/05/2019
4商船油輪 阿聯酋海域遇襲 伊朗籲調查
|生財有道10/05/2019
【貿易開戰】邱騰華：商會反應冷靜 已作好應有準備
|生財有道10/05/2019
【嚟緊炒D乜】九興控股業績具復甦概念 除息前博炒上15元
|FOCUS10/05/2019
【FOCUS】華府加稅25%生效 股市押錯注 「五窮」有排驚
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰