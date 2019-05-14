《異動股》貿易戰惡化，萬洲（２８８）瀉７％穿百天線暫最差藍籌

《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易戰有惡化跡象於美國擁業務的萬洲國際

（００２８８）股價急瀉並暫為表現最佳藍籌。該股今早開報７﹒１５元，跌７﹒１４％，穿百

天線（約７﹒４７１元），暫成交達４８９萬股，涉資３５０８萬元。

中國國務院關稅稅則委員會昨晚（１３日）決定，自６月１日起，對已實施加徵關稅的

６００億美元（約４６８０億港元）清單美國商品中的部分商品，提高加徵關稅率，新稅率為２

５％的商品共涉２４９３個稅目，２０％稅率涉１０７８個稅目，加徵１０％關稅有９７４個稅

目，而早前已加徵５％關稅的５９５個稅目商品則維持不變。

另外，美國方面亦公布對另外３０００億美元中國貨加徵最高２５％關稅的清單，當中涉及

農畜產品、衣物、家居商品、手機到手提電腦等消費品，但暫不包括藥品、特定藥品原料、部分

醫療產品、稀土材料與重要礦物等品項。

現時，恆生指數開報２７９５１，跌５９９點或跌２﹒１０％，主板成交３５﹒５４億元。

國企指數開報１０６６５，跌２﹒４３％或跌２６５點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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超大現代（００６８２） ０﹒０８３元 跌８﹒７９％

雨潤食品（０１０６８） １﹒２００元 無升跌

中糧肉食（０１６１０） ３﹒１００元 跌１﹒２７％

惠生國際（０１３４０） ０﹒１５２元 無升跌

普甜食品（０１６９９） ０﹒３６０元 無升跌

大成食品（０３９９９） ０﹒４３０元 無升跌

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（ｓｃ）

