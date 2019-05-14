《中資異動》人民幣急跌，國航（７５３）瀉逾７％暫最差國指股

《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣急跌，中資航空股全線受壓，其中國航（００７５３）

暫為表現最差國指股，現報７﹒７８元，跌６﹒４９％，盤中低報７﹒６４元，穿百天線

（約８﹒１８３元），暫成交達３３７萬股，涉資２５９３萬元。

Ａ股（滬：６０１１１１）現價８﹒６８元人民幣，跌１﹒３６％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

２７﹒５２％。

人民幣兌一美元中間價報６﹒８３６５，較上個交易日貶４１１點子，創超過四個月新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３９點子，報６﹒８７６０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８７２１。

中國稍早正式公佈對美國的關稅反擊清單，使兩國間的貿易戰再度升級。隨著戰火擴大，人

民幣匯率也持續走弱，離岸人民幣兌美元昨日（１３日）暴跌６００點子，失守６﹒９算。離岸

價今早開報６﹒９１２１，其後輕微轉強，一度漲逾２２０點子，收復６﹒９關口。

現時，恆生指數報２７９５５，跌５９４點或跌２﹒０８％，主板成交１２３﹒７１億元。

國企指數報１０７０４，跌２﹒０７％或跌２２６點。

上證綜合指數報２８９５，跌８點或跌０﹒２９％，成交２４６﹒９４億元人民幣。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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國泰航空（００２９３） １２﹒２０元 跌３﹒７９％ ∥



東方航空（００６７０） ４﹒７０元 跌５﹒８１％ ∥

（滬：６００１１５） ６﹒００元人幣 跌１﹒３２％ ∥＋４５﹒９１％



中國國航（００７５３） ７﹒７８元 跌６﹒４９％ ∥

（滬：６０１１１１） ８﹒６８元人幣 跌１﹒３６％ ∥＋２７﹒５２％



南方航空（０１０５５） ５﹒５５元 跌６﹒７２％ ∥

（滬：６０００２９） ７﹒２９元人幣 跌１﹒４９％ ∥＋５０﹒１３％

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

（ｓｃ）

