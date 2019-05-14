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即市新聞

14/05/2019 09:48

《異動股》內險股全面回吐，國壽（２６２８）跌近５％創三個月低

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國人壽（０２６２８）Ｈ股現價跌４﹒７％，報１８﹒６４
元；成交約１６０７萬股，涉資３﹒０１億元。　
　　Ａ股（滬：６０１６２８）現價２５﹒５１元人民幣，升０﹒３１％，成交９４４４萬元人
民幣，涉及３７０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５６﹒４２％。
　　市況未明下，今早內險股低開近６００點，並於二萬八關爭持，相信部分基金亦被迫沽出內
險股「減磅」，其中國壽一度低見１８﹒６元，創下近３個月低位，其他中資險企亦錄得２至４
％跌幅。
　　現時，恆生指數報２７９７２，跌５７７點或跌２﹒０２％，主板成交１８３﹒６７億元。
上證綜指報２８８８，跌１５點或跌０﹒５４％，成交３６４﹒５７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國人壽（０２６２８）　　１８﹒６４元　　　跌４﹒７０％
　　中國太平（００９６６）　　２０﹒５５元　　　跌３﹒２９％
　　新華保險（０１３３６）　　３７﹒１５元　　　跌３﹒５１％
　　中人保　（０１３３９）　　　２﹒９５元　　　跌２﹒３２％
　　中再保　（０１５０８）　　　１﹒４６元　　　跌２﹒６７％
　　中國平安（０２３１８）　　８６﹒０５元　　　跌３﹒１５％
　　中國太保（０２６０１）　　２８﹒７５元　　　跌３﹒２０％
　　眾安在線（０６０６０）　　２３﹒８５元　　　跌２﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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