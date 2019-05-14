《午市前瞻》貿戰仍有解決跡象，宜待港股回落至２７５００吸納

《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿戰惡化，昨晚（１３日）中國國務院關稅稅則委員會決

定，自６月１日起對已實施加徵關稅的６００億美元（約４６８０億港元）清單美國商品中的部

分商品提高加徵關稅。另外，美國昨亦公布對另外３０００億美元中國貨加徵最高２５％關稅的

清單。

在雙方劍拔弩張的情況下，中港股市半日表現急挫。港股今早曾失２８０００關口，低開

５９９點報２７９５１，失守百天線（約２８１３８），其後最低見２７９２５點滯６２４點後

，港股跌勢略見喘定，加上其後Ａ股跌幅收窄，令港股收復部分失地，最終半日收報

２８０９７，跌４５２點或跌１﹒５８％，半日成交７１７﹒２５億元。國企指數報

１０７４７，跌１﹒６８％或跌１８３點。

上證綜合指數半日報２８９３，跌１０點或跌０﹒３６％，半日成交１２４０﹒７３億元人

民幣。

重磅股幾全線收跌，其中騰訊（００７００）明放榜半日跌２﹒３％，報３７３﹒２元；匯

控（００００５）回吐０﹒６％，報６６﹒５元；友邦（０１２９９）走低２﹒７６％，報

７５﹒８元；港交所（００３８８）走低２﹒１４％，報２４６﹒６元；資金走入中移動

（００９４１）避險，半日漲０﹒４２％，報７２﹒４元。



＊人民幣走低，濠賭股航空股全線受壓＊



人民幣再走低，拖累相關股份受壓，其中濠賭股全線下瀉，銀河娛樂（０００２７）跌

５﹒１５％，報５１﹒５５元；新濠國際（００２００）挫５﹒７５％，報１６﹒３８元；

澳博控股（００８８０）軟３﹒８９％，報９﹒１３元；永利澳門（０１１２８）瀉

７﹒８３％，報１８﹒１４元；金沙中國（０１９２８）跌５﹒１９％，報３９﹒３元；

美高梅中國（０２２８２）跌３﹒７８％，報１３﹒７６元。

三隻中資航空股同樣受壓，南航（０１０５５）走低７﹒２３％，報５﹒５２元；

國航（００７５３）挫７﹒２１％，報７﹒７２元；東航（００６７０）跌６﹒８１％，報

４﹒６５元。

汽車股個別走，吉利（００１７５）軟１﹒４５％，報１３﹒５８元；東風集團

（００４８９）升２﹒４９％，報６﹒９９元，為半日表現最佳國指股；華晨中國

（０１１１４）跌５﹒７５％，報７﹒３７元；比亞迪（０１２１１）跌２﹒２３％，報

４８﹒２元；北汽（０１９５８）跌３﹒８４％，報４﹒７６元；

貿易戰再起暗湧，於美國經營業務的萬洲（００２８８）及創科（００６６９）率先受壓，

前者半日跌５﹒１９％，報７﹒３元，為半日表現最差藍籌；後者跌４﹒１１％，報５０﹒１５

元。



＊手機設備股受累貿易戰，公用股有追捧＊



手機設備股受累貿易戰，其中舜宇光學（０２３８２）跌２﹒９２％，報８８﹒０５元；瑞

聲（０２０１８）跌３﹒６２％，報４５﹒２元；鴻騰精密（０６０８８）首季純利按年升近１

％，半日股價跌３﹒５３％，報３﹒５５元；富智康（０２０３８）挫４﹒５％，報１﹒０６元

；丘鈦科技（０１４７８）挫７﹒４３％，報７﹒１元；比亞迪電子（００２８５）跌

４﹒８％，報１２﹒６８元；華顯光電（００３３４）跌６﹒６７％，報０﹒７元；通達集團

（００６９８）跌５﹒４８％，報０﹒６９元；信利（００７３２）跌２﹒４６％，報１﹒１９

元；高偉電子（０１４１５）軟３﹒０３％，報１﹒６元。

手機股同樣受壓，中興（００７６３）跌４﹒３４％，報２２﹒０５元；聯想集團

（００９９２）跌６﹒１％，報６﹒１６元；小米（０１８１０）走低４﹒８９％，報

１０﹒１２元。

大市急回，避險情緒升溫部份公用股見防守力，其中電能（００００６）漲０﹒３６％，報

５５﹒９５元；中電（００００２）升０﹒７４％，報８８﹒２元；領展（００８２３）升

３﹒０６％，報９６﹒１元，為半日表現最佳藍籌；長建（０１０３８）升１﹒５２％，報

６３﹒６５元；中華煤氣（００００３）升１﹒３９％，報１８﹒９８元；；港鐵（０００６６

）升０﹒６５％，報４６﹒５元；港燈（０２６３８）軟０﹒３９％，報７﹒６２元。



＊中港股市急回，逆向ＥＴＦ受捧，Ａ股ＥＴＦ跌＊



中港股市急回，逆向ＥＴＦ受捧，其中兩隻成交較多的逆向ＥＴＦ同漲，ＦＩ南方恆指

（０７３００）升１﹒６９％，報５﹒４元；ＦＩ南方國指（０７３８８）升１﹒８８％，報５

﹒９５元。惟本港兩隻主要ＥＴＦ受壓，盈富基金（０２８００）跌１﹒５７％，報

２８﹒２５元；恆指ＥＴＦ（０２８３３）跌１﹒５５％，報２８﹒６元。

Ａ股ＥＴＦ隨Ａ股表現受壓下跌，其中南方Ａ５０（０２８２２）走低１﹒８３％，報

１３﹒９４元；安碩Ａ５０（０２８２３）蒸發１﹒８４％，報１３﹒８８元；華夏滬深三百

（０３１８８）軟２﹒０９％，報４２﹒２５元。

中資金融股中，以內險跌勢最劇，其中國壽（０２６２８）跌３﹒２７％，報１８﹒９２元

；中國平安（０２３１８）走低１﹒１８％，報８７﹒８元；新華保險（０１３３６）插

３﹒３８％，報３７﹒２元；太平（００９６６）跌４％，報２０﹒４元；中人保

（０１３３９）跌２﹒３２％，報２﹒９５元；太保（０２６０１）跌２﹒６９％，報

２８﹒９元；中再保（０１５０８）跌３﹒３３％，報１﹒４５元；財險（０２３２８）走低２

﹒１１％，報７﹒８８元。

四大行全跌，建銀（００９３９）跌２﹒４７％，報６﹒３１元；農銀（０１２８８）跌

１﹒７５％，報３﹒３６元；中行（０３９８８）跌１﹒７１％，報３﹒４５元；工行

（０１３９８）走低２﹒３６％，報５﹒３９元。



＊溫鋼城：騰訊未來仍有遊戲獲批的機會，目標上望４００元＊



貿易戰有惡化跡象，致港股今早曾穿２８０００關口最多跌６２４點，中投傲揚基金經理溫

鋼城向《經濟通通訊社》表示中美貿易戰雖有惡化跡象，惟對事態發展看法未致過份悲觀，料最

終仍能達成協議。溫指從中美兩國就落實關稅的程序看，並非一刀切落實而有近一個月緩衝，認

為相關做法是有誠意談判的表徵，惟預料港股本月走勢仍會十分波動，對本月能否企隱二萬八關

口持審慎態度。他又指港股未來數月或於２７０００至２９０００之間上落，投資者宜待港股回

落至２７５００點時才部署買貨。

就明日（１５日）騰訊公布季績，溫指對該份業績看法正面，料騰訊於首季能有８％至

１０％的增長，溫指近日騰訊推出的手遊《和平精美》在營收數據上造好，而且認為騰訊是次推

出該遊戲切合中央的政策方針後，料今後遊戲獲批的消息會陸續有來，並對騰訊未來表現有支持

。他籲投資者可於３７０元買入，目標價可重上４００元關口。（ｓｃ）

