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14/05/2019 17:39

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４１億，買騰訊工行建行沽國壽融創金茂

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易戰升溫，中國國務院關稅稅則委員會在１３日決定，
自６月１日起對已實施加徵關稅的６００億美元（約４６８０億港元）清單美國商品中的部分商
品提高加徵關稅。另一邊廂，美國同日亦公布，將對另外３０００億美元中國貨加徵最高２５％
關稅的清單。
　　港股周二低開５９９點後，最多下瀉６２４點，低見２７９２５點，其後港股跟隨Ａ股跌幅
收窄至３４４點報２８２０５，最終收報２８１２２，跌４２８點或１﹒５％，失守百天線（約
２８１３７點）。
　　北水周二淨流入４１﹒０３億人民幣，比上周五的３３﹒１２億人民幣，增加７﹒９１億或
２３﹒９％。按額度計算，北水淨買入最多的個股依次是騰訊（００７００）、工行
（０１３９８）及建行（００９３９）；淨賣出最多的個股依次是中國人壽（０２６２８）、融
創（０１９１８）及中國金茂（００８１７）。
　　主板成交１２４５﹒３７億元，較上日微跌０﹒４％，港股通成交１１８﹒３６億元，佔總
成交９﹒５％。

＊騰訊季績前獲北水追入＊

　　騰訊有新進口網遊獲批，加上即將公布季績，績前獲多間大行唱好，約７﹒７１億元北水買
入，但股價仍跌近３％。銀保監上周五公布，一季度末中國商業銀行資本充足率上升，而不良貸
款率１﹒８％，與年初持平。多隻內銀股獲北水垂青，工行有６﹒６５億元北水流水，股價跌
１﹒２７％，另有５﹒２６億元北水買入建行，而建行股價下跌２﹒１６％。
　　市況未明下，國壽股價下跌近２﹒１５％，遭１﹒１億元北水沽出，內房股亦隨市向下，有
７６７１萬元北水流出融創，股價大跌４﹒２５％，另有約２４８７萬元北水撤離中國金茂。（
ｓｋ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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