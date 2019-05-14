【北水炒Ｄ乜】北水淨流入４１億，買騰訊工行建行沽國壽融創金茂

《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易戰升溫，中國國務院關稅稅則委員會在１３日決定，

自６月１日起對已實施加徵關稅的６００億美元（約４６８０億港元）清單美國商品中的部分商

品提高加徵關稅。另一邊廂，美國同日亦公布，將對另外３０００億美元中國貨加徵最高２５％

關稅的清單。

港股周二低開５９９點後，最多下瀉６２４點，低見２７９２５點，其後港股跟隨Ａ股跌幅

收窄至３４４點報２８２０５，最終收報２８１２２，跌４２８點或１﹒５％，失守百天線（約

２８１３７點）。

北水周二淨流入４１﹒０３億人民幣，比上周五的３３﹒１２億人民幣，增加７﹒９１億或

２３﹒９％。按額度計算，北水淨買入最多的個股依次是騰訊（００７００）、工行

（０１３９８）及建行（００９３９）；淨賣出最多的個股依次是中國人壽（０２６２８）、融

創（０１９１８）及中國金茂（００８１７）。

主板成交１２４５﹒３７億元，較上日微跌０﹒４％，港股通成交１１８﹒３６億元，佔總

成交９﹒５％。



＊騰訊季績前獲北水追入＊



騰訊有新進口網遊獲批，加上即將公布季績，績前獲多間大行唱好，約７﹒７１億元北水買

入，但股價仍跌近３％。銀保監上周五公布，一季度末中國商業銀行資本充足率上升，而不良貸

款率１﹒８％，與年初持平。多隻內銀股獲北水垂青，工行有６﹒６５億元北水流水，股價跌

１﹒２７％，另有５﹒２６億元北水買入建行，而建行股價下跌２﹒１６％。

市況未明下，國壽股價下跌近２﹒１５％，遭１﹒１億元北水沽出，內房股亦隨市向下，有

７６７１萬元北水流出融創，股價大跌４﹒２５％，另有約２４８７萬元北水撤離中國金茂。（

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