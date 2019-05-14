人民幣離岸價兌美元昨（１３日）跌穿６﹒９，創今年新低，更把今年的升幅蒸發。上周已
有６行加息搶存，包括信銀國際、建行亞洲、集友、華僑永亨、交銀香港及大眾銀行。
３個月定存，以華僑永亨的２﹒９５厘居首。計及市面所有定存，花旗１個月年息７﹒５厘
續冠全城，７天短存則以中銀香港（０２３８８）的５﹒５厘領先，而１年期是集友的２﹒９５
厘最高。《香港經濟日報》
14/05/2019 08:12
【人幣利率】６行加息搶存，３個月華僑永亨２﹒９５厘居首
人民幣離岸價兌美元昨（１３日）跌穿６﹒９，創今年新低，更把今年的升幅蒸發。上周已
有６行加息搶存，包括信銀國際、建行亞洲、集友、華僑永亨、交銀香港及大眾銀行。
３個月定存，以華僑永亨的２﹒９５厘居首。計及市面所有定存，花旗１個月年息７﹒５厘
續冠全城，７天短存則以中銀香港（０２３８８）的５﹒５厘領先，而１年期是集友的２﹒９５
厘最高。《香港經濟日報》
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