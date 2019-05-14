非洲豬瘟禍及牛羊供應！本港發現首宗非洲豬瘟個案後，食環署承認須同時暫停屠宰牛羊，
牛肉檔坦言無辜受拖累，需暫停營業。
食環署昨日（１３日）起在上水屠房撲殺６０００隻活豬，昨日已銷毀近半，發言人表示，
屠房清空後，會隨即展開最少兩次徹底清潔及消毒，以去除所有非洲豬瘟病毒可能潛伏的來源，
通過獸醫嚴格檢查後才重開，預計７日內完成，於下周一（２０日）重開屠房。
發言人亦證實，上水屠房已同時暫停屠宰牛和羊隻，以減低非洲豬瘟病毒傳播到屠房以外的
風險，有關供應須待屠房重開才恢復。《香港經濟日報》
14/05/2019 09:07
【豬瘟來襲】上水屠房撲殺６千活豬，食環署：同時暫停屠宰牛羊
非洲豬瘟禍及牛羊供應！本港發現首宗非洲豬瘟個案後，食環署承認須同時暫停屠宰牛羊，
牛肉檔坦言無辜受拖累，需暫停營業。
食環署昨日（１３日）起在上水屠房撲殺６０００隻活豬，昨日已銷毀近半，發言人表示，
屠房清空後，會隨即展開最少兩次徹底清潔及消毒，以去除所有非洲豬瘟病毒可能潛伏的來源，
通過獸醫嚴格檢查後才重開，預計７日內完成，於下周一（２０日）重開屠房。
發言人亦證實，上水屠房已同時暫停屠宰牛和羊隻，以減低非洲豬瘟病毒傳播到屠房以外的
風險，有關供應須待屠房重開才恢復。《香港經濟日報》
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