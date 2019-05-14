《經濟通通訊社１４日專訊》畢馬威行政人員招聘服務主管李果行表示，５３％受訪者表示
會考慮在其他大灣區城市工作，當中深圳，澳門及廣州為首三大工作地點。另外，受訪者考慮在
上述三個城市就業的四大原因依次為薪酬水平較高（５８％）、事業及行業前景較佳
（５６％）、更廣闊的工作閱歷（５４％）及交通便利（５２％）。
被問及中美貿易戰升級對招聘及就業市場的影響，李果行認為，除了在出入口行業及在徵收
關稅清單上的商品，香港暫時未受到大影響，並指僱主在投資和招聘時會比較審慎。（ｂｎ）
14/05/2019 12:57
【大灣區】畢馬威：逾５成受訪者考慮在大灣區工作，首選深圳等
《經濟通通訊社１４日專訊》畢馬威行政人員招聘服務主管李果行表示，５３％受訪者表示
會考慮在其他大灣區城市工作，當中深圳，澳門及廣州為首三大工作地點。另外，受訪者考慮在
上述三個城市就業的四大原因依次為薪酬水平較高（５８％）、事業及行業前景較佳
（５６％）、更廣闊的工作閱歷（５４％）及交通便利（５２％）。
被問及中美貿易戰升級對招聘及就業市場的影響，李果行認為，除了在出入口行業及在徵收
關稅清單上的商品，香港暫時未受到大影響，並指僱主在投資和招聘時會比較審慎。（ｂｎ）
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