【本港樓市】中原十大屋苑周末錄１２宗成交增五成，創四周新高

《經濟通通訊社１４日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得１２宗成交，按周多４宗或

５０％，屬４周新高，沙田第一城及美孚新村各錄３宗成交，屬最多，太古城錄得２宗成交；康

怡花園、海怡半島、麗港城及映灣園各錄一宗，但亦有３個屋苑零成交，佛誕３天假期十大屋苑

共錄１５宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰局勢惡化，料對買家入市心態

構成影響，惟業主大多對後市有信心，叫價仍然進取，令期望買平貨之買家失望，貿易戰因素對

樓市影響可算較預期中輕微，壞消息出盡，但整體置業氣氛仍然高企，料樓市短期內持續暢旺，

加上周五市區大型新盤發售，部分向隅客於３天假期回流二手，帶動二手交投。

據美聯物業分行統計，剛過去周末（５月１１至１２日）十大藍籌屋苑合共錄得約１３宗買

賣成交，較上周末８宗回升約６２﹒５％，並重上雙位數，創４周新高。若連同佛誕翌日公眾假

期，一連三天長周末則錄得約１４宗成交。至於按１５大屋苑計算，周末則錄得約１８宗買賣成

交，較上周末約９宗更大幅倍升。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，貿易戰突再升級，為市場帶來一定不明朗因素，但由

於樓市需求殷切，暫未構成明顯影響，加上剛過去周末為長周末，以及不少新盤向隅客回流，帶

動二手屋苑睇樓量及成交錄得均按周錄得升幅。然而，外圍因素持續衝擊，相信後市仍會出現好

淡爭持，二手交投靠穩，但目前普遍二手業主叫價硬淨，料樓價仍有升幅。

另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日十大指標屋苑僅錄６宗二手買賣個案

，按周減少９宗或跌４５％；而三天假期（５月１１至５月１３日）十大指標屋苑則合共錄得１

４宗二手買賣。（ｃｌ）

