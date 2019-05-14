《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易戰升級，港元拆息今日普遍微升，僅隔夜息略為回落
，作為樓按基準的一個月拆息連升兩天，報１﹒７５３９３厘，與美元息差大致維持於７０個基
點。三個月拆息亦微升至２﹒０６２５厘，與美元息差略為收窄至大約４７個基點。
財資市場公會數字顯示，隔夜息微漲至０﹒８５５８９厘，六個月拆息和十二個月拆息分別
升至２﹒１２５３６厘及２﹒３１６６１厘。
港元匯價最新報７﹒８４８９兌美元，略高於上日收市價７﹒８４９３。（ｃｌ）
14/05/2019 11:34
【港元利率】一個月拆息兩連升，港美息差大致持平
《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易戰升級，港元拆息今日普遍微升，僅隔夜息略為回落
，作為樓按基準的一個月拆息連升兩天，報１﹒７５３９３厘，與美元息差大致維持於７０個基
點。三個月拆息亦微升至２﹒０６２５厘，與美元息差略為收窄至大約４７個基點。
財資市場公會數字顯示，隔夜息微漲至０﹒８５５８９厘，六個月拆息和十二個月拆息分別
升至２﹒１２５３６厘及２﹒３１６６１厘。
港元匯價最新報７﹒８４８９兌美元，略高於上日收市價７﹒８４９３。（ｃｌ）
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