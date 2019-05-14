《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，在４月份，外匯基金的境外資產減少１０５億元
，至３﹒５９２８萬億元。
貨幣基礎為１﹒６３萬億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。外匯基金對香港私營部門的債權總額為２７６１億元。（ｃ
ｌ）
14/05/2019 16:43
【本港經濟】金管局：４月份外匯基金境外資產減少１０５億元
《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，在４月份，外匯基金的境外資產減少１０５億元
，至３﹒５９２８萬億元。
貨幣基礎為１﹒６３萬億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。外匯基金對香港私營部門的債權總額為２７６１億元。（ｃ
ｌ）
|剖析天下14/05/2019
【5G大時代】「萬物相連」足變革社會 標準之爭中美暫平分秋色
|剖析天下14/05/2019
【5G大時代】全球數據爆炸「速」在必行 5G八指標撐無限可能
|FOCUS14/05/2019
【FOCUS】北京「六百億」還拖 侵侵「三千億」晒馬恐倒蝕
|生財有道14/05/2019
《開市Good Morning》陳政深料恒指27400支持較大
|國際動態14/05/2019
4商船油輪 阿聯酋海域遇襲 伊朗籲調查
|生財有道10/05/2019
【貿易開戰】邱騰華：商會反應冷靜 已作好應有準備
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰