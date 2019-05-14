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14/05/2019 16:43

【本港經濟】金管局：４月份外匯基金境外資產減少１０５億元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，在４月份，外匯基金的境外資產減少１０５億元
，至３﹒５９２８萬億元。
　　貨幣基礎為１﹒６３萬億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。外匯基金對香港私營部門的債權總額為２７６１億元。（ｃ
ｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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