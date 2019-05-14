《神州民企》金山軟件首季由盈轉虧，蝕６７７６萬人民幣

《經濟通通訊社１４日專訊》金山軟件（０３８８８）公布截至今年３月底止三個月業績，

期內由盈轉虧，錄虧損６７７６﹒４萬元（人民幣．下同），去年同期純利則為１﹒１８億元。

每股虧損０﹒０５元。

期內，收益１７﹒２７億元，按年升３７％，惟按季跌２％。毛利６﹒５８億元，按年升

６﹒９％，按季則跌１２﹒９％。網絡遊戲每日平均最高同步用戶人數按年跌１８％至

５７﹒０７萬，每月平均付費帳戶亦按年跌２８％至２３６﹒９７萬。（ｋｙ）



＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊

