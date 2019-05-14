《經濟通通訊社１４日專訊》世界華文媒體（００６８５）發盈警，預期截至今年三月底止
，全年將錄得虧損，主要由於集團一業務單位的商譽減值撥備約１５００萬美元所致。
（ｓｋ）
14/05/2019 17:34
【企業盈警】世界華文媒體（６８５）料全年將錄得虧損
《經濟通通訊社１４日專訊》世界華文媒體（００６８５）發盈警，預期截至今年三月底止
，全年將錄得虧損，主要由於集團一業務單位的商譽減值撥備約１５００萬美元所致。
（ｓｋ）
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