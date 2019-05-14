【企業盈喜】景福料今個年度虧損將大幅收窄或轉虧為盈

《經濟通通訊社１４日專訊》景福集團（００２８０）發盈喜，預期截至今年三月底止，全

年的虧損將較上一年度錄得的２２７０萬元虧損大幅收窄，或轉虧為盈，主要由於集團年內的零

售業務營業額及產品毛利率有所增加。（ｓｋ）

