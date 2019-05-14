《經濟通通訊社１４日專訊》景福集團（００２８０）發盈喜，預期截至今年三月底止，全
年的虧損將較上一年度錄得的２２７０萬元虧損大幅收窄，或轉虧為盈，主要由於集團年內的零
售業務營業額及產品毛利率有所增加。（ｓｋ）
14/05/2019 18:06
【企業盈喜】景福料今個年度虧損將大幅收窄或轉虧為盈
《經濟通通訊社１４日專訊》景福集團（００２８０）發盈喜，預期截至今年三月底止，全
年的虧損將較上一年度錄得的２２７０萬元虧損大幅收窄，或轉虧為盈，主要由於集團年內的零
售業務營業額及產品毛利率有所增加。（ｓｋ）
|剖析天下14/05/2019
【5G大時代】「萬物相連」足變革社會 標準之爭中美暫平分秋色
|剖析天下14/05/2019
【5G大時代】全球數據爆炸「速」在必行 5G八指標撐無限可能
|FOCUS14/05/2019
【FOCUS】北京「六百億」還拖 侵侵「三千億」晒馬恐倒蝕
|生財有道14/05/2019
《開市Good Morning》陳政深料恒指27400支持較大
|國際動態14/05/2019
4商船油輪 阿聯酋海域遇襲 伊朗籲調查
|生財有道10/05/2019
【貿易開戰】邱騰華：商會反應冷靜 已作好應有準備
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰