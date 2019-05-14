《小傳日記》中美貿戰起波瀾，中港魚缸復摧殘！

《小傳日記》上星期五（１０日）花旗國正式向神州２０００億美金進口貨嘅關稅由一成調

高至兩成半，中央即刻「嗱嗱臨」泵水救市，中港魚缸暫時倖免於難。不過，隨住神州展開報復

，下個月起對已實施加徵關稅嘅６００億美金（即係大約４６８０億港紙）花旗國商品入面嘅部

分商品提高加徵關稅，喺中美兩國刀光劍影下，歐美魚缸噚晚（１３日）全線急插，道指更大幅

蒸發６１７點，報２５３２４點。

外圍大地震，香江今朝跪低５９９點，冇幾耐更最多蒸發６２４點，全日低見２７９２５點

。大市風高浪急，唔少收息股都成為資金避風港，今日頭五大最勁藍戰士都係由公用股包辦，有

佢地撐住，魚缸跌幅總算有ｄ收窄，但最終全日都係要蒸發４２８點或近２巴仙，報

２８１２２點，穿１００天線（２８１３７點）。主板成交１２４５億銀，較上周五

減少唔夠１巴仙。國指就唔見咗１６７點或近兩巴仙，報１０７６４點。

貿易風暴不斷升級，搞到唔少外資「走夾唔唞」，Ａ場全日跌２０點或近１巴仙，報

２８８３點。深成指蒸發６５點或近１巴仙，報９０３８點。



＊資金避風港公用向上闖，績前要跪低ＱＱ好失威＊



魚缸再次出現劇震，買無可買之下，資金都只好暫時泊入公用佬入面避險，其中，無論係升

市或跌市都備受追捧嘅領展（００８２３），今日就攞晒彩，全日勁升近４巴仙，報９６﹒８銀

，亦都係最新山頂位，仲要係全日最勁藍戰士！長建（０１０３８）下個星期一（２０日）除淨

，每股派末期息１﹒７５銀，全日彈起兩巴仙，報６４蚊。煤氣（００００３）都升咗近兩巴仙

，報１９﹒０４銀。中電（００００２）同電能（００００６）都分別抽高１巴仙，報

８８﹒５５銀同５６﹒４５銀，而呢五隻都係升幅最大嘅藍戰士！

重磅藍戰士就全軍覆沒，ＱＱ（００７００）聽日派首季成績表，但績前大市氣氛咁緊張，

ＱＱ都要勁插近３巴仙，報３７０﹒６銀。ＡＩＡ（０１２９９）同樣唔見咗約３巴仙，報

７５﹒７銀。生發發（００３８８）跣低近兩巴仙，報２４７﹒２銀。大象（００００５）蒸發

近１巴仙，報６６﹒３銀。神州移動（００９４１）就冇升跌，報７２﹒１銀。建行

（００９３９）插水逾兩巴仙，報６﹒３３銀。



＊產銷數字差華晨急跌趴，人仔大縮水鐵鳥好憔悴＊



據神州砵砵車工業協會個數字，４月神州砵砵車產銷錄得近２０５萬架同１９８萬輛，按年

各跌逾１４巴仙，所以一眾車佬又剎車。華晨（０１１１４）縮水逾４巴仙，報７﹒４８銀，最

低見７﹒３銀，穿百天線（約７﹒４２銀）。北汽（０１９５８）同樣跣低逾４巴仙，報

４﹒７４銀。比亞迪（０１２１１）撻低近２巴仙，報４８﹒４５銀。吉利（００１７５）軟逾

１巴仙，報１３﹒６銀。東風（００４８９）買咗砵砵車部件合營東風新晨一半股權，收益應該

有６０萬人仔，全日撐實踢高近４巴仙，報７﹒０８銀，係表現最好嘅國貨佬！

三大神州鐵鳥再畀缸友追住掟，事關神州反擊加花旗國關稅，人仔匯率持續走弱，離岸人仔

噚日暴跌６００點子，失守６﹒９算。加上大摩又話，新一輪貿戰緊張，人仔貶值風險加大，所

以降晒神州鐵鳥嘅盈利預測同「他屐」。南航（０１０５５）嘅「他屐」大降３１巴仙至

６﹒２７銀，評級亦都降到中性，全日大劈逾６巴仙，報５﹒５９銀，最低見５﹒４２銀，創近

三個月低。國航（００７５３）嘅「他屐」降近１５巴仙至１０﹒１８銀，評級繼續睇增持，全

日插水逾７巴仙，報７﹒７３銀，係表現最差嘅國貨佬！東航（００６７０）嘅「他屐」降近

２２巴仙至５﹒７８銀，評級同樣繼續睇增持，全日仆低近６巴仙，報４﹒７銀，最低見

４﹒６１銀，創逾三個月低。



＊明晟又換馬市差無人渣，國指佬新丁升勢零標青＊



ＭＳＣＩ又要換馬啦！呢次將維他奶（００３４５）納入香港指數，剔除恆隆集團

（０００１０）同敏實（００４２５），不過無用啊，貿易戰已經開咗第二炮，股價都無運行，

維他奶全日跌逾１巴仙，收報３８﹒７銀。恆隆跪低近２巴仙，收報２１﹒２５銀。敏實倒升近

２巴仙，收報２４﹒５５銀。另外，中旅（００３０８）、神州租車（００６９９）、佳源國際

（０２７６８）、綠城中國（３９００）分別被剔出中國指數，股價分別跌近３巴仙、無升跌、

升近３巴仙及７巴仙，收報１﹒５５銀、６﹒１５銀、３﹒５６銀及５﹒６４銀。

恆指完成咗新一輪季檢，雖然恆指無乜變動，但國指就分別剔五隻同吸五隻。今日股價都係

隨市向下，其中被納入嘅潤啤（００２９１）、碧桂園（０２００７）及龍湖（００９６０）分

別跌逾３巴仙、逾２巴仙及近５巴仙，收報３４﹒６銀、１１﹒６４銀及２６﹒７銀。安踏（０

２０２０）同新奧能源（０２６８８）同樣都係國貨新丁，但都係要捱沽，分別唔見咗逾６巴仙

同４巴仙，報５０﹒８銀同７１﹒７５銀。

被剔出國貨佬嘅有國航、華能國電（００９０２）及長汽（０２３３３），分別跌逾７巴仙

、無升跌及逾半巴仙，收報７﹒７３銀、４﹒７４銀及５﹒８８銀。中廣核（０１８１６）同廣

發証券（０１７７６）都被叮走，前者逆市彈起半巴仙，報２﹒０４銀；後者就軟兩格，報９﹒

６８銀。請請！



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