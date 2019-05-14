《環富通基金頻道１４日專訊》宏利香港公布，今天推出「歲稅無憂延期年金」，屬保險業
監管局認證的合資格延期年金保單。產品的預期總內部回報率可介乎２﹒４７％至４﹒１０％。
宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道表示，有賴政府推出延期年金保費的稅務
扣減政策，公眾對年金作為退休籌劃工具的興趣日益提升。他指該公司最近一項調查顯示，逾
３０％受訪者對延期年金產品感興趣，而稅務優惠是當中的主要誘因。（ｈｌ）
14/05/2019 16:21
【年金時代】宏利推「歲稅無憂延期年金」，可選５或１０年繳付期
《環富通基金頻道１４日專訊》宏利香港公布，今天推出「歲稅無憂延期年金」，屬保險業
監管局認證的合資格延期年金保單。產品的預期總內部回報率可介乎２﹒４７％至４﹒１０％。
宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道表示，有賴政府推出延期年金保費的稅務
扣減政策，公眾對年金作為退休籌劃工具的興趣日益提升。他指該公司最近一項調查顯示，逾
３０％受訪者對延期年金產品感興趣，而稅務優惠是當中的主要誘因。（ｈｌ）
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