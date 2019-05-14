中美貿易戰升溫，港股全日收２８１２２挫４２８點穿百天線

《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易戰升溫，昨晚（１３日）中國國務院關稅稅則委員會

決定，自６月１日起對已實施加徵關稅的６００億美元（約４６８０億港元）清單美國商品中的

部分商品提高加徵關稅。另一邊廂，美國同日亦公布，將對另外３０００億美元中國貨加徵最高

２５％關稅的清單。

港股今早低開５９９點報２７９５１後，最多走低６２４點見２７９２５點，其後港股跟隨

Ａ股回穩，跌幅一度收窄至３４４點報２８２０５，最終全日收報２８１２２，跌４２８點或跌

１﹒５０％，穿百天線（約２８１３７點）。主板成交１２４５﹒３７億元微跌０﹒４％。國企

指數報１０７６４，跌１﹒５３％或跌１６７點。

上證綜合指數報２８８３，跌２０點或跌０﹒６９％，成交２０１２﹒２３億元人民幣。



＊續牌前景未明，銀娛成最差藍籌＊



重磅股普跌，廣電總局網站昨日公布第二批進口網絡遊戲過審名單，２２款遊戲拿到版號，

其中包括騰訊（００７００）運營的客戶端遊戲《艾蘭島》，該股明放榜全日仍跌２﹒９８％，

報３７０﹒６元，失守５０天線（３７１﹒１７６元）；匯控（００００５）回吐０﹒９％，報

６６﹒３元；友邦（０１２９９）獲野村唱好，認為其首季新業務價值（ＮＢＶ）按固定匯率計

升１８％，符合預期，故維持其目標價７６﹒０１元，評級續予「中性」，該股全日仍走低

２﹒８９％，報７５﹒７元；港交所（００３８８）跌１﹒９％，報２４７﹒２元；中移動

（００９４１）無升跌，報７２﹒１元。

中美貿易戰打響第二炮，早前市場曾擔心在貿易戰火下，對於美資賭場未來的續牌前景感到

悲觀，賭股隨市下滑，銀娛（０００２７）挫５﹒２４％，報５１﹒５元，為全日表現最差藍籌

；新濠國際（００２００）蒸發４﹒４９％，報１６﹒６元；澳博（００８８０）走低

３﹒６８％，報９﹒１５元；永利澳門（０１１２８）挫７﹒６２％，報１８﹒１８元；金沙中

國（０１９２８）跌４﹒９５％，報３９﹒４元；美高梅（０２２８２）跟跌４﹒３４％報

１３﹒６８元。

大市未明下，資金流入收息股避險，領展（００８２３）抽高３﹒８１％，報９６﹒８元，

為全日表現最佳藍籌；中電（００００２）揚１﹒１４％，報８８﹒５５元；中華煤氣

（００００３）走高１﹒７１％，報１９﹒０４元；長江基建（０１０３８）升２﹒０７％，報

６４元。



＊人民幣急跌，三大中資鐵鳥低飛＊



人民幣急跌，中資航空股全線受壓，國航（００７５３）挫７﹒０９％，報７﹒７３元，為

全日表現最差國指；東航（００６７０）蒸發５﹒８１％，報４﹒７元；南航（０１０５５）走

低６﹒０５％，報５﹒５９元。

內險股回吐，國壽（０２６２８）走低２﹒１５％，報１９﹒１４元；太平（００９６６）

跌３﹒７６％，報２０﹒４５元；新華保險（０１３３６）蒸發２﹒７３％，報３７﹒４５元；

中再保（０１５０８）跌２﹒６７％，報１﹒４６元；太保（０２６０１）跟跌２﹒３６％，報

２９元。

半導體股受壓，野村發表最新研究報告指，華虹半導體（０１３４７）第二季的銷售額及毛

利率指引均低過預期，但相信未來的增長基調仍保持正面，故維持目標價１９元，以及中性評級

，該股全日挫６﹒６％，報１５﹒７元；中芯（００９８１）走低２﹒７９％，報８元；ＡＳＭ

太平洋（００５２２）跌５﹒１４％，報８１﹒１５元。（ｍｗ）

