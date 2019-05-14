【移交逃犯】石禮謙：交內會信中未提不再主持，惟料繼續做亦無果

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會《逃犯條例》修例法案委員會混亂下結束，經民聯石禮

謙下午曾一度自稱無能，難再主持下次會議。他於傍晚時解釋，以「無能」形容自己只是說笑，

至於交予內會主席李慧琼的信件中，未有提及不再擔任主持一職，然而他表示已於信中說明，現

階段即使委員會再開會，根據此前兩次狀況，相信亦不會有結果，因此希望內會可以有指示。

他又補充，現時不能說做抑或不再做主持，下一步如何走取決於內會的決定。（ｆｗ）

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