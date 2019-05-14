【移交逃犯】法案委員會鬧雙胞，石禮謙宣布會議結束

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建

制派今早上再續會議，民主派將會議訂於建制派會議前１５分鐘。民主派今早約八時成功先進入

會議室，涂謹申宣布「開始會議」；約１５分鐘後，建制派議員陸續進入會議室，石禮謙於約８

時２５分首次進入會議室，但被民主派議員阻撓未能坐上主席位置，混亂下離開會議室。其後，

約８時４１分石禮謙再次進入會議室，並於混亂下宣布會議結束。（ｚｚ）（ｆｗ）

