【移交逃犯】謝偉俊：不應再鬥下去；涂謹申籲進行三方協商會議

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建

制派均定於今早再續會議，石禮謙於混亂下宣布會議結束。對於於未能成功開會建制屬意擔任法

案委員會主席的謝偉俊於會議室外直言，普通常識之下都知道不應再鬥下去，今早會議不如周末

般混亂（１１日），但仍非一個正常的會議，他表示如果任何人認為有值得傾的事，都可以坐下

來傾，但雙方均非常亢奮的情況之下，即使傾可能只會引多更多謾罵。

民主黨涂謹申則指，現時民主派、建制派及政府應進行三方會談作政治協商，批評現時政府

意孤行修例，是用刀架在議會的頸上、架在建制派的頸上，面對如此情況民主派已表達誠意，可

派泛民不同版塊代表去傾，希望特首及中央負責港澳事務的人可聽到，如其餘兩方同意，最快下

午已可開會。

他指，如三方坐下都不能解決，是對不起港人，反問在以巴衝突都可解決、台海兩岸政府也

可坐下商討之時，為何立法會兩邊陣營加上政府不能協商。

涂謹申表示，為表示誠意，民主派不會給予政府限期回覆，同時為免政府可能認為自己法案

委員會主席身份有問題，他可避席協商會議。

涂謹申認為，立法會內最大共識是先解決台灣殺人案，就算政府不撤回修例，仍有很多空間

商討，如協商其他程度的修例。（ｆｗ）（ｚｚ）

