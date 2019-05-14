【移交逃犯】廖長江：歡迎商談，建制派的對話大門一直敞開

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派負責

主持法案委員會會議的涂謹申提出，民主派、建制派及政府舉行三方會議解決困局。

建制派召集人廖長江回應指，過去亦曾就此事再討論，日後亦歡迎再討論，強調建制派對話

的大門一直敞開，只要民主派所派出的代表有權代陣營做決定，建制是樂意去傾，否則最終會議

只是浪費時間。

被問到會否支持將草案直接交上大會，廖長江回應指要解決有很多方案，此方案僅為其中之

一。（ｆｗ）（ｚｚ）

