《經濟通通訊社１４日專訊》立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派負責
主持法案委員會會議的涂謹申提出，民主派、建制派及政府舉行三方會議解決困局。
建制派召集人廖長江回應指，過去亦曾就此事再討論，日後亦歡迎再討論，強調建制派對話
的大門一直敞開，只要民主派所派出的代表有權代陣營做決定，建制是樂意去傾，否則最終會議
只是浪費時間。
被問到會否支持將草案直接交上大會，廖長江回應指要解決有很多方案，此方案僅為其中之
一。（ｆｗ）（ｚｚ）
14/05/2019 10:06
【移交逃犯】廖長江：歡迎商談，建制派的對話大門一直敞開
《經濟通通訊社１４日專訊》立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派負責
主持法案委員會會議的涂謹申提出，民主派、建制派及政府舉行三方會議解決困局。
建制派召集人廖長江回應指，過去亦曾就此事再討論，日後亦歡迎再討論，強調建制派對話
的大門一直敞開，只要民主派所派出的代表有權代陣營做決定，建制是樂意去傾，否則最終會議
只是浪費時間。
被問到會否支持將草案直接交上大會，廖長江回應指要解決有很多方案，此方案僅為其中之
一。（ｆｗ）（ｚｚ）
|國際動態14/05/2019
4商船油輪 阿聯酋海域遇襲 伊朗籲調查
|生財有道10/05/2019
【貿易開戰】邱騰華：商會反應冷靜 已作好應有準備
|生財有道10/05/2019
【嚟緊炒D乜】九興控股業績具復甦概念 除息前博炒上15元
|FOCUS10/05/2019
【FOCUS】華府加稅25%生效 股市押錯注 「五窮」有排驚
|生財有道10/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股仍可企穩二萬八
|國際動態10/05/2019
英哈里王子愛兒 取名Archie
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰