《經濟通通訊社１４日專訊》前行政長官曾蔭權就一項公職人員行為失當罪成，向終審法院
提出終極上訴。終審法院今日展開聆訊，預料需時一日。
曾蔭權被指參與行政會議就雄濤廣播聲音牌照申請的決定，未有申報他與雄濤大股東黃楚標
洽租對方在深圳東海花園的單位，被裁定被陪審團裁定公職人員行為失當罪成。他原來被判監禁
２０個月，其後上訴獲減刑至監禁１２個月，訟費就由約５００萬減至１００萬元。他已於今年
１月完成服刑。（ｃｗ）（ｚｚ）
14/05/2019 11:36
【煲呔涉貪】終院就曾蔭權終極上訴聆訊，預料需時一日
《經濟通通訊社１４日專訊》前行政長官曾蔭權就一項公職人員行為失當罪成，向終審法院
提出終極上訴。終審法院今日展開聆訊，預料需時一日。
曾蔭權被指參與行政會議就雄濤廣播聲音牌照申請的決定，未有申報他與雄濤大股東黃楚標
洽租對方在深圳東海花園的單位，被裁定被陪審團裁定公職人員行為失當罪成。他原來被判監禁
２０個月，其後上訴獲減刑至監禁１２個月，訟費就由約５００萬減至１００萬元。他已於今年
１月完成服刑。（ｃｗ）（ｚｚ）
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