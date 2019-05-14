【移交逃犯】李慧琼：未收到信，收到後將研究，對有人受傷表遺憾

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會修訂《逃犯條例》之法案委員會會議「鬧雙胞」，並繼

上周六（１１日）出現爭執場面後，今早開會時再現混亂。建制派石禮謙將於下午５時去信內會

尋求指示。內會主席李慧琼表示，未收到信件，會有收到後再仔細研究。被問內會現時有多少種

方法處理，李慧琼則未有正面回應。

身兼民建聯主席的她又指，對於法案委員會過去一個月的混亂，有不同人士受傷感到心痛、

難過和遺憾，希望大家可多溝通，尋求共識。她又指，市民不願見到現時的情況，認為已影響立

法會在市民心目中的地位。（ｃｗ）（ｚｚ）

