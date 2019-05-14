【移交逃犯】政務司司長及保安局長將於下午四時見記者

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派、建

制派均表示可以舉行協商會議，以解決困局。

政府新聞處下午公布，政務司司長張建宗及保安局局長李家超將於今日下午４時於政府總部

會見傳媒。未知會否談及三方會議。（ｆｗ）（ｚｚ）

