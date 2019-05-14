《鍾之日記》貿戰升級，人幣急貶，魚缸動盪

《鍾之日記》５月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國向２０００億美元中國貨加徵關稅已於上周五（１０日）生效，中國昨晚（１３日）終

出台反制措施，決定自下月１日０時起，對已實施加徵關稅的６００億美元清單美國商品中的部

分，提高加徵關稅稅率，分別實施２５％、２０％或１０％加徵關稅。對之前加徵５％關稅的稅

目商品，仍繼續加徵５％關稅。

中美貿易摩擦正式升級，美國總統特朗普此時卻釋出「樂觀」態度，表示將在下月與中國國

家主席習近平在Ｇ２０峰會上會面，又預計兩人會談可能會取得成果。惟人民幣「毫不領情」，

繼即期昨日大挫６０３點收盤後，今日中間價再大幅下調４１１點，刷逾四個月新低；在岸價全

日走勢偏軟，離岸價更觸６﹒９２關創近五個月低。

瑞信指，貿戰升級，投資氣氛難免受損，估計中央政府將推出新一輪刺激方案，抵銷貿易戰

部分負面影響，惟瑞信仍將恆指目標下調３﹒２％，由３１０００點降至３００００點，而國指

目標亦下調７﹒７％至１２０００點。至於上證綜指和滬深３００指數的目標亦分別３２００和

４１００點調低至３０００和３９００點。

瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤預計，在貿易戰不會進一步升級、政府會溫和加碼政策寬鬆

情境下，調降中國今年經濟增速預估至６﹒２％。如果未來１－２個月內中美貿易摩擦升級為全

局性貿易戰（對中國所有產品加徵２５％關稅），即便中國大幅加碼政策刺激，今年ＧＤＰ增速

仍可能放緩至６％以下（５﹒８％－６％）。人民幣匯率方面，將今年年底人民幣兌美元匯率預

測調至７，主要是考慮到經常帳戶收支惡化、匯率面臨更大下行市場壓力，政府可能會允許人民

幣小幅貶值。



＊貿戰升溫重磅股散水，公用黃金成避險之選＊



中美貿易戰升溫，環球市場震盪，在美股及Ａ股拉跌下，港股今早低開５９９點失兩萬八，

最多低見２７９２５點，其後港股跟隨Ａ股走勢，跌幅一度收窄至３４４點報２８２０５，最終

全日收報２８１２２，跌４２８點或１﹒５％，穿百天線（約２８１３７點）。主板成交

１２４５﹒３７億元，較上日微跌０﹒４％。

重磅股普遍弱勢，長和（００００１）跌１﹒２％，匯控（００００５）跌０﹒９％，騰訊

（００７００）儘管有新進口網遊獲批，但股價仍跌３％，中移動（００９４１）則無升跌。

港股避險情緒急增，公用股趁勢走高，領展（００８２３）漲３﹒８％，報９６﹒８元，在

全日最高點收市，創上市新高，股價就快超過百元，變身「紅杉魚」，長江基建（０１０３８）

升２﹒１％，中電（００００２）揚１﹒１％，煤氣（００００３）升１﹒７％；黃金股同樣造

好，招金礦業（０１８１８）升１﹒６％，靈寶黃金（０３３３０）升１﹒２％，價值黃金

（０３０８１）揚１﹒１％。



＊外資急撤，Ａ場兩連跌＊



ＭＳＣＩ最新公布將２６隻Ａ股納入ＭＳＣＩ中國指數，並首次納入１８隻創業板股份，惟

貿戰升級沖淡了Ａ股入摩擴容可引入新增資金的利好，滬深股市連續第二日低迷。滬綜指昨大跌

１﹒２％後，今早再低開逾１％，盤中在保險券商股帶領下一度倒升，但午間氣氛轉差，市傳私

募基金禁沽貨，而外資則加速流出引發滬指跌幅擴大，全日收跌０﹒６９％，報２８８３﹒６１

點，二千九點得復失。

兩市成交僅４５５５億元人民幣，滬股通、深股通（統稱陸股通）連續兩個交易日暫停操作

後，今日恢復交易，結果出現泄洪效應，全日外資通過陸股通沽出Ａ股合共１０９億元人民幣。

創深港通２０１６年１２月５日開通以來最高記錄。



＊人幣中間價急貶，大犘看淡航空股＊



貿易戰火擴大，市場資金避險情緒高漲，人民幣匯率連日來持續走弱。摩根士丹利亦發報告

指出，人民幣貶值風險加大，市場總體的負面表現，因此下調中資航空股的盈利預測及目標價。

其中，南方航空（０１０５５）Ｈ股目標價降幅最大，達３１％，由９﹒０３港元降至６﹒２７

港元，評級亦調低至「中性」。而東方航空（００６７０）Ｈ股、國泰航空（００２９３）的評

級則維持「增持」。

報告又指，去年６月美國宣布對部分中國商品加稅，人民幣兌美元匯率於去年下半年下跌

４％，扭轉了２０１８年首季度的升勢，同時Ａ股市場航空股下跌３３％，Ｈ股市場航空股下跌

３７％，而同期Ａ股整體下跌１７％，Ｈ股整體下跌１５％。考慮到２０１８年下半年的低基數

，航空股２０１９年下半年盈利面臨的風險有限，並估計今年下半年的運能供給將比去年下半年

緊張。

航空股今日顯著受壓，國航（００７５３）瀉７﹒１％，南航挫６﹒１％，東航跌５﹒８％

，國泰亦挫３﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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