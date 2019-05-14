《經濟通通訊社１４日專訊》明晟ＭＳＣＩ公布半年度指數檢討結果，將２６隻Ａ股納入
ＭＳＣＩ中國指數，當中１８隻來自創業板，是首次有創業板股份入選ＭＳＣＩ，並比此前預計
的１２隻創業板股份為多。
獲納入指數的股份普遍上揚，其中匯川技術（深：３００１２４）漲４﹒３％，藍思科技（
深：３００４３３）升３﹒４％，先導智能（深：３００４５０）升２﹒８％，網宿科技（深：
３０００１７）、同花順（深：３０００３３）齊升２﹒３％。（ｅｙ）
14/05/2019 09:48
【Ａ股外援】首批創業板股份入摩，匯川技術漲４％藍思科技升３％
《經濟通通訊社１４日專訊》明晟ＭＳＣＩ公布半年度指數檢討結果，將２６隻Ａ股納入
ＭＳＣＩ中國指數，當中１８隻來自創業板，是首次有創業板股份入選ＭＳＣＩ，並比此前預計
的１２隻創業板股份為多。
獲納入指數的股份普遍上揚，其中匯川技術（深：３００１２４）漲４﹒３％，藍思科技（
深：３００４３３）升３﹒４％，先導智能（深：３００４５０）升２﹒８％，網宿科技（深：
３０００１７）、同花順（深：３０００３３）齊升２﹒３％。（ｅｙ）
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