【Ａ股外援】首批創業板股份入摩，匯川技術漲４％藍思科技升３％

《經濟通通訊社１４日專訊》明晟ＭＳＣＩ公布半年度指數檢討結果，將２６隻Ａ股納入

ＭＳＣＩ中國指數，當中１８隻來自創業板，是首次有創業板股份入選ＭＳＣＩ，並比此前預計

的１２隻創業板股份為多。

獲納入指數的股份普遍上揚，其中匯川技術（深：３００１２４）漲４﹒３％，藍思科技（

深：３００４３３）升３﹒４％，先導智能（深：３００４５０）升２﹒８％，網宿科技（深：

３０００１７）、同花順（深：３０００３３）齊升２﹒３％。（ｅｙ）

