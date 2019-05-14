【貿易開戰】中國還擊，下月起對６００億美元美商品提高關稅稅率

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院關稅稅則委員會決定，自２０１９

年６月１日０時起，對已實施加徵關稅的６００億美元清單美國商品中的部分，提高加徵關稅稅

率，分別實施２５％、２０％或１０％加徵關稅。對之前加徵５％關稅的稅目商品，仍繼續加徵

５％關稅。

加徵至２５％關稅的商品，涉及２４９３個項目，包括肉類、飲品、化妝品及工業用化學品

、玩具、電視、廚房電器、相機、智能卡、電腦零件、重型機械等等。加徵至２０％關稅的商品

，涉及１０７８個項目，包括食用油、調味品、稀土金屬、個人護理用品及禦寒衣物等。加徵至

１０％關稅的商品，涉及９７４個項目，包括動物、蔬菜、馬鈴薯、及烘焙花生等。而５％項目

則有５９５項。



＊美對２千億美元中國商品加徵關稅率至２５％，令摩擦升級＊



中方表示，美國政府宣布，自２０１９年５月１０日起，對從中國進口的２０００億美元清

單商品加徵的關稅稅率由１０％提高到２５％。美方上述措施導致中美經貿摩擦升級，違背中美

雙方通過磋商解決貿易分歧的共識，損害雙方利益，不符合國際社會的普遍期待。為捍衛多邊貿

易體制，捍衛自身合法權益，中方不得不對原產於美國的部分進口商品調整加徵關稅措施。

中方調整加徵關稅措施，是對美方單邊主義、貿易保護主義的回應。中方希望，美方回到雙

邊經貿磋商的正確軌道，和中方共同努力，相向而行，爭取在相互尊重的基礎上達成一個互利雙

贏的協議。

