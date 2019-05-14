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即市新聞

14/05/2019 08:15

【貿易開戰】劉鶴：重大原則決不讓步，三個核心關切問題必須解決

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》第十一輪中美經貿高級別磋商５月１０日
在華盛頓結束，國務院副總理劉鶴在磋商後表示，中美經貿關係是中美關係的「壓艙石」和「推
進器」，不僅涉及兩國關係，也涉及世界和平與繁榮。合作是雙方唯一正確的選擇，但合作是有
原則的，在重大原則問題上中方決不讓步。
　　劉鶴表示，中方此次帶著誠意來華盛頓磋商，與美方進行了坦誠、建設性的交流，雙方同意
繼續推進磋商。中方強烈反對美方加徵關稅的做法，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個
世界，中方將不得不採取必要反制措施。
　
＊三大核心關切：取消全部加徵關稅、貿易採購數字符實際、改善文本平衡性＊
　
　　劉鶴強調，雙方的協議必須是平等、互利的，在重大原則問題上中方決不讓步。目前雙方在
很多方面達成了重要共識，但中方三個核心關切問題必須得到解決。
　　一是取消全部加徵關稅。關稅是雙方貿易爭端的起點，如果要達成協議，加徵的關稅必須全
部取消。
　　二是貿易採購數字要符合實際，雙方在阿根廷已對貿易採購數字形成共識，不應隨意改變。
　　三是改善文本平衡性，任何國家都有自己的尊嚴，協議文本必須平衡，目前仍有一些關鍵問
題需要討論。去年以來，雙方談判出現幾次反複，發生了一些曲折，這都是正常的。在雙方談判
仍在進行的過程中，隨意指責「倒退」是不負責任的。
　　劉鶴表示，對中國來說，最重要的就是做好自己的事情。中國國內市場需求巨大，供給側結
構性改革的推進將帶來產品和企業競爭力的全面提升，財政和貨幣政策仍有充分的空間，中國經
濟前景非常樂觀。在大國發展的過程中，出現一些曲折是好事，可以檢驗我們的能力。只要我們
堅定信心，共同努力，任何困難都不怕，一定能保持經濟持續健康發展的良好態勢。

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