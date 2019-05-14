【駐京專電】習近平主持中央政治局會議：審議長三角一體化綱要

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中共中央政治局１３日召開會議，國家主

席習近平主持。會議決定從今年６月開始，在全黨自上而下分兩批開展「不忘初心、牢記使命」

主題教育。會議並審議了《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》。

會議指出，長三角是中國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，在全

國經濟中具有舉足輕重的地位。長三角一體化發展具有極大的區域帶動和示範作用，要緊扣「一

體化」和「高質量」兩個關鍵，帶動整個長江經濟帶和華東地區發展，形成高質量發展的區域集

群。

會議強調，要堅持穩中求進，堅持問題導向，抓住重點和關鍵。要樹立「一體化」意識和「

一盤棋」思想，深入推進重點領域一體化建設，強化創新驅動，建設現代化經濟體系，提升產業

鏈水平。要有力有序有效推進，抓好統籌協調、細化落實，把《規劃綱要》確定的各項任務分解

落實，明確責任主體。上海、江蘇、浙江、安徽要增強一體化意識，加強各領域互動合作，扎實

推進長三角一體化發展。



＊將力戒形式主義、官僚主義作為主題教育重要內容＊



會議強調，今年是中華人民共和國成立７０周年，開展「不忘初心、牢記使命」主題教育，

對統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，實現「兩個一百年」奮鬥

目標、實現中華民族偉大復興的中國夢，具有十分重大的意義。這次主題教育要貫徹守初心、擔

使命，找差距、抓落實的總要求，達到理論學習有收穫、思想政治受洗禮、幹事創業敢擔當、為

民服務解難題、清正廉潔作表率的目標。要將力戒形式主義、官僚主義作為主題教育重要內容，

教育引導黨員幹部牢記黨的宗旨，堅持實事求是的思想路線。

