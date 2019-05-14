【駐京專電】北京大興國際機場首次試飛成功，８月９日全面試飛

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》北京大興國際機場昨日（１３日）首次試

飛成功，共４架飛機的真機試飛。南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）空客Ａ３８０

飛機、東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）空客Ａ３５０－９００飛機、中國國際航

空（００７５３）（滬：６０１１１１）波音Ｂ７４７－８飛機、廈門航空波音Ｂ７８７－９飛

機先後在北京大興國際機場降落。此次試飛將對１２項飛行程序進行驗證，其中包括進近程序４

項、進港程序４項、離港程序４項。試飛標誌著大興國際機場的工作重心由基礎建設轉向了準備

投運通航。

北京大興國際機場管理中心副總經理朱文欣表示，在機場保障等級分類中，北京大興國際機

場屬等級最高的４Ｆ級機場，其跑道長度、所能保障起降飛機的翼展和輪距在目前所有機場中居

於首位。因此，此次試飛選取４家不同航空公司的４種具有代表性的大型雙通道飛機，同時覆蓋

４條跑道開展「壓力測試」，就是為了對運行保障能力進行充分驗證。



＊雄安航空確定大興機場為主運營基地機場＊



據了解，南方航空雄安航空有限公司（籌）已批准籌建，並申請頒發公共航空運輸企業經營

許可證。目前，民航華北地區管理局已完成初審，並就頒證事宜進行公示。「雄安航空」已將大

興國際機場確定為主運營基地機場。北京大興國際機場將與雄安航空攜手推進京津冀協同發展。

北京大興國際機場創下多項紀錄，包括世界首次高鐵下穿機場航站樓、世界最大隔震支座機場航

站樓、世界最大無結構縫一體化航站樓、世界首個雙層到達及出發的航站樓、全球規模最大空管

自動化系統。

數據顯示：到２０２５年，大興機場目標日均航班量達１５７０架次、年旅客吞吐量達

７２００萬人次，而遠期目標則設定為年旅客吞吐量１億人次。

按照計劃，北京大興國際機場投運之際，聯航將一夜轉場，南苑機場同時關閉。北京大興國

際機場將於今年６月３０日前竣工，８月９日開展全面試飛工作，９月３０日前投運。

