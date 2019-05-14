【駐京專電】中證監易會滿：將增量存量併舉，提高上市公司質量

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國證監會主席易會滿上周六（１１）日

出席中國上市公司協會２０１９年年會，詳談上市公司監管工作。易會滿指出，下一階段中國市

場將增量存量併舉，實現市場化優勝劣汰，持續提高上市公司質量。



＊必須牢守四條底線、四個敬畏＊



易會滿指出，上市公司是實體經濟的「基本盤」，整體上反映了宏觀經濟穩中向好的態勢。

上市公司和大股東必須牢牢守住「四條底線」：一是不披露虛假信息，二是不從事內幕交易；三

是不操縱股票價格；四是不損害上市公司利益。

此外，易會滿指，「實踐證明，一切與市場規律和法律規則對抗、不敬畏風險、損害投資者

的行為，最終必然會受到市場和法律的懲罰。」上市公司大股東和上市公司董監高必須謹記和堅

持「四個敬畏」：敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏投資者。



＊從長期來看，經濟基本面和上市公司質量決定市場走勢＊



他強調，上市公司質量是資本市場可持續發展的基石。近期受外部環境的影響，股市有一定

的震盪波動，但從長期來看，決定市場成色和發展走勢，還是經濟基本面和上市公司質量。資本

市場是經濟的晴雨表，這主要通過上市公司質量體現。上市公司是支撐市場的支柱和基石，是促

進金融和實體的良性支柱，沒有好的上市公司就沒有好的資本市場。

易會滿稱：「眾人拾柴火焰高。資本市場是一個生態體系，提高上市公司質量需要各方共同

努力，共建良好生態。」市場的發展、中介、輿論、文化生態均需得到進一步優化。



＊監管部門對上市公司的監管力度必須加大＊



易會滿表示，監管部門對上市公司的監管力度必須加大，提高上市公司質量是上市公司監管

的首要目標。監管的重點在於公司治理，包含信息披露和內部控制。通過公司治理的強化，促進

經營管理水平的提升。要通過持續監管，精準監管，提高上市公司信息質量。

具體來說，上市公司監管工作要「三個堅持」：一是堅持監管與服務並舉，二是堅持規範與

發展並重，三是堅持信披與治理並行。

對於持續規範經營的優質上市公司，要在融資併購等方面提供更多便利，提升企業發展的內

生動力；對於亂象頻出的問題公司、風險公司要重點聚焦，嚴格監管，做到「抓兩頭帶中間」。

實施分類監管是基本方法，監管流程再造是重要基礎，加強科技監管是有效手段，提高違規成本

是核心舉措。



＊中介機構與上市公司串通違規，一案雙查絕不姑息＊



易會滿表示，守法經營、合規經營是企業不可逾越的底線。實踐中，少數上市公司大股東和

董監高守法意識、規則意識和契約意識淡漠，說假話、做假帳、操縱業績、操縱併購，財務造假

還時有發生；公司治理不規範，通過非法關聯交易輸送利益。這些行為損害市場信心，也最終損

害企業自身發展。要進一步加強與公檢法等機關的密切合作，對損害投資者合法權益的違法違規

行為加大懲處力度，積極營造上市公司規範發展的法治環境，中介機構要歸位盡責，對於執業過

程當中未能勤勉盡責，甚至與上市公司的相關主體串通違規的行為實施一案雙查，絕不姑息。



＊保持ＩＰＯ常態化，支持優質企業回歸Ａ股＊



易會滿同時指出，加快推進資本市場綜合性改革和對外開放，堅持增量和存量並重，把好市

場入口和出口兩道關，以增量帶動存量，實現市場化優勝劣汰，持續提高上市公司質量，以關鍵

制度創新，促進資本市場的健康發展。

其中，中證監堅持從源頭提升上市公司質量，防止病從口入。繼續保持ＩＰＯ常態化，堅持

競爭中性，不唯所有制，不唯大小，不唯行業，只唯優劣，切實做到好中選優，支持優質企業回

歸Ａ股。

統籌推進相關上市公司板塊的改革，暢通多層次資本市場機制，吸引更多各行各業的優秀企

業上市。要探索創新退市方式，實現多種形式的退市渠道，對嚴重擾亂市場秩序、觸及退市標準

的企業，堅決退市一退到底。抓緊推進存量改革。在管好「入口」、引入優質公司的同時，拓寬

「出口」、分類施策，平穩化解存量風險。

