【駐京專電】人行：支持綠色金融試驗區發行綠色債務融資工具

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》人行公告，進一步發展中國綠色金融市場

，加強綠色金融改革創新試驗區建設，支持試驗區內企業註冊發行綠色債務融資工具。鼓勵試驗

區內承擔綠色項目建設且滿足一定條件的城市基礎設施建設類企業作為發行人，註冊發行綠色債

務融資工具用於綠色項目建設。

綠色債務融資工具，是指綠色金融改革創新試驗區內註冊的具有法人資格的非金融企業在銀

行間市場發行的，募集資金專項用於節能環保、污染防治、資源節約與循環利用等綠色項目的債

務融資工具。

探索擴大綠色債務融資工具募集資金用途。研究探索試驗區內企業發行綠色債務融資工具投

資於試驗區綠色發展基金，支持地方綠色產業發展。探索試驗區內綠色企業註冊發行綠色債務融

資工具，主要用於企業綠色產業領域的業務發展，可不對應到具體綠色項目。



＊支持綠色債務融資工具結構創新，開闢綠色通道＊



鼓勵試驗區內企業通過註冊發行定向工具、資產支持票據等不同品種的綠色債務融資工具，

增加融資額度，豐富企業融資渠道。因地制宜，研究探索與試驗區經濟特徵相適應的創新產品。

支持試驗區內企業開展綠色債務融資工具結構創新，鼓勵試驗區內企業發行與各類環境權益掛勾

的結構性債務融資工具、以綠色項目產生的現金流為支持的綠色資產支持票據等創新產品。

交易商協會為試驗區內企業發行綠色債務融資工具開闢綠色通道，加強綠色債務融資工具註

冊服務。支持即報即核，專人負責，為試驗區內企業發行綠色債務融資工具提供更多便利。

鼓勵試驗區依法設立市場化運作的綠色產業擔保基金或融資擔保機構，為綠色債券提供增信

服務，支持綠色債券發行和綠色項目實施。鼓勵試驗區規範有序建設綠色項目庫，依託增信等方

式，優先支持入庫項目發行綠色債務融資工具。鼓勵地方政府出台優惠政策措施支持綠色債務融

資工具發行，對試驗區內發行人或承銷機構予以一定的財政獎勵。堅持企業發行債務融資工具與

地方政府債務嚴格切割，債務融資工具不具有地方政府信用，避免增加地方政府隱性債務。支持

試驗區地方政府加強企業信用風險監測和評估，密切監測綠色債券支持項目的償付能力，建立健

全綠色債券風險預警機制和市場約束機制，積極穩妥造好相關風險防範和化解處置工作。

