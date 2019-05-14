《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》財政部公告，中央財政下達２０１９年中
小學幼兒園教師國家級培訓計劃專項資金１９﹒８５億元人民幣，繼續支持中西部省份通過脫產
研修、送教下鄉培訓、網絡研修、訪名校培訓等方式，加強鄉村中小學幼兒園教師培訓。
２０１９年資金分配增加「深度貧困縣」「深度貧困村數」等因素，加大了對深度貧困地區
的傾斜力度。同時，要求各省級教育、財政部門合理安排預算，科學分配資金，優先支持集中連
片特困地區縣、國家級貧困縣、「三區三州」等深度貧困地區鄉村教師校長培訓。
14/05/2019 08:31
【駐京專電】財政部：下達２０億加強鄉村中小學幼兒園教師培訓
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》財政部公告，中央財政下達２０１９年中
小學幼兒園教師國家級培訓計劃專項資金１９﹒８５億元人民幣，繼續支持中西部省份通過脫產
研修、送教下鄉培訓、網絡研修、訪名校培訓等方式，加強鄉村中小學幼兒園教師培訓。
２０１９年資金分配增加「深度貧困縣」「深度貧困村數」等因素，加大了對深度貧困地區
的傾斜力度。同時，要求各省級教育、財政部門合理安排預算，科學分配資金，優先支持集中連
片特困地區縣、國家級貧困縣、「三區三州」等深度貧困地區鄉村教師校長培訓。
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