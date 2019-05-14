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14/05/2019 08:08

【Ａ股外援】ＭＳＣＩ增２６隻Ａ股入中國指數，包括１８隻創業板

　　《經濟通通訊社１４日專訊》明晟ＭＳＣＩ公布半年度指數檢討結果，將２６隻Ａ股納入
ＭＳＣＩ中國指數，當中１８隻來自創業板，是首次有創業板股份入選ＭＳＣＩ，並比此前預計
的１２隻創業板股份為多，指數檢討後令獲納入ＭＳＣＩ中國指數的Ａ股總數達到２６４隻，而
現有２３８隻成份股的納入因子將由５％上調至１０％。調整將於本月２８日收市後生效。
　　Ａ股入摩接近一年，ＭＳＣＩ表示，經調整後中國Ａ股在中國指數同新興市場指數的權重將
分別達到５﹒２５％及１﹒７６％。
　　ＭＳＣＩ又說，Ａ股在新興市場的權重將分３步提升，在８月的季度檢討Ａ股納入因子將提
高至１５％，到１１月的半年度檢討進一步提高至２０％。

＊本次擴容料帶來約１６００億元人幣增量資金＊

　　被動資金配置會在最新指數權重生效（２９日）前一個交易日收盤前或生效前一段時間內配
置Ａ股。瑞銀證券中國首席策略分析師高挺估算，本次擴容可能帶來約１６００億元人民幣額增
量資金，其中約２０％為被動資金。
　　ＭＳＣＩ中國曾在３月公布，今年內將加入２７隻創業板股票，此次公布的１８隻股票均在
上次列出的名單之上。（ｅｙ）

　＊表列１８隻入摩創板股＊
　－樂普醫療（深：３００００３）
　－愛爾眼科（深：３０００１５）
　－網宿科技（深：３０００１７）
　－同花順　（深：３０００３３）
　－東方財富（深：３０００５９）
　－智飛生物（深：３００１２２）
　－匯川技術（深：３００１２４）
　－沃森生物（深：３００１４２）
　－宋城演藝（深：３００１４４）
　－泰格醫藥（深：３００３４７）
　－三環集團（深：３００４０８）
　－芒果超媒（深：３００４１３）
　－藍思科技（深：３００４３３）
　－先導智能（深：３００４５０）
　－溫氏股份（深：３００４９８）
　－康泰生物（深：３００６０１）
　－寧德時代（深：３００７５０）
　－邁瑞醫療（深：３００７６０）

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