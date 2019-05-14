【駐京專電】人行與新加坡金管局續簽三千億人幣雙邊本幣互換協議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國人民銀行公告，近日中國人民銀行與

新加坡金融管理局續簽了雙邊本幣互換協議，旨在促進雙邊貿易和投資以發展兩國經濟，為市場

提供短期流動性以穩定金融市場。

協議規模為３０００億元人民幣╱６１０億新加坡元，協議有效期三年，經雙方同意可以展

期。

