《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國人民銀行公告，近日中國人民銀行與
新加坡金融管理局續簽了雙邊本幣互換協議，旨在促進雙邊貿易和投資以發展兩國經濟，為市場
提供短期流動性以穩定金融市場。
協議規模為３０００億元人民幣╱６１０億新加坡元，協議有效期三年，經雙方同意可以展
期。
14/05/2019 08:35
【駐京專電】人行與新加坡金管局續簽三千億人幣雙邊本幣互換協議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國人民銀行公告，近日中國人民銀行與
新加坡金融管理局續簽了雙邊本幣互換協議，旨在促進雙邊貿易和投資以發展兩國經濟，為市場
提供短期流動性以穩定金融市場。
協議規模為３０００億元人民幣╱６１０億新加坡元，協議有效期三年，經雙方同意可以展
期。
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