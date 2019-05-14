【Ａ股外援】瑞銀：Ａ股納ＭＳＣＩ權重翻倍，料增千六億增量資金

《經濟通通訊社１４日專訊》ＭＳＣＩ宣布將把現有Ａ股的納入因子從５％提高至１０％，

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺估算，本次擴容可能帶來約１６００億元人民幣增量資金，其

中約２０％為被動資金。

他解釋，被動資金配置會在最新指數權重生效（５月２９日）前一個交易日收盤前或生效前

一段時間內配置Ａ股。主動資金則相對靈活，會根據市場的情況和相關個股的情況靈活擇時。考

慮到ＭＳＣＩ在３月初已經宣布擴容決定，可能已有部分主動資金提前布局此輪ＭＳＣＩ提高納

入Ａ股比例。（ｃａ）

