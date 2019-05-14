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14/05/2019 09:24

【Ａ股外援】瑞銀：Ａ股納ＭＳＣＩ權重翻倍，料增千六億增量資金

　　《經濟通通訊社１４日專訊》ＭＳＣＩ宣布將把現有Ａ股的納入因子從５％提高至１０％，
瑞銀證券中國首席策略分析師高挺估算，本次擴容可能帶來約１６００億元人民幣增量資金，其
中約２０％為被動資金。
　　他解釋，被動資金配置會在最新指數權重生效（５月２９日）前一個交易日收盤前或生效前
一段時間內配置Ａ股。主動資金則相對靈活，會根據市場的情況和相關個股的情況靈活擇時。考
慮到ＭＳＣＩ在３月初已經宣布擴容決定，可能已有部分主動資金提前布局此輪ＭＳＣＩ提高納
入Ａ股比例。（ｃａ）

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