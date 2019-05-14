《經濟通通訊社１４日專訊》ＭＳＣＩ宣布將把現有Ａ股的納入因子從５％提高至１０％，
瑞銀證券中國首席策略分析師高挺估算，本次擴容可能帶來約１６００億元人民幣增量資金，其
中約２０％為被動資金。
他解釋，被動資金配置會在最新指數權重生效（５月２９日）前一個交易日收盤前或生效前
一段時間內配置Ａ股。主動資金則相對靈活，會根據市場的情況和相關個股的情況靈活擇時。考
慮到ＭＳＣＩ在３月初已經宣布擴容決定，可能已有部分主動資金提前布局此輪ＭＳＣＩ提高納
入Ａ股比例。（ｃａ）
14/05/2019 09:24
【Ａ股外援】瑞銀：Ａ股納ＭＳＣＩ權重翻倍，料增千六億增量資金
《經濟通通訊社１４日專訊》ＭＳＣＩ宣布將把現有Ａ股的納入因子從５％提高至１０％，
瑞銀證券中國首席策略分析師高挺估算，本次擴容可能帶來約１６００億元人民幣增量資金，其
中約２０％為被動資金。
他解釋，被動資金配置會在最新指數權重生效（５月２９日）前一個交易日收盤前或生效前
一段時間內配置Ａ股。主動資金則相對靈活，會根據市場的情況和相關個股的情況靈活擇時。考
慮到ＭＳＣＩ在３月初已經宣布擴容決定，可能已有部分主動資金提前布局此輪ＭＳＣＩ提高納
入Ａ股比例。（ｃａ）
|國際動態14/05/2019
4商船油輪 阿聯酋海域遇襲 伊朗籲調查
|生財有道10/05/2019
【貿易開戰】邱騰華：商會反應冷靜 已作好應有準備
|生財有道10/05/2019
【嚟緊炒D乜】九興控股業績具復甦概念 除息前博炒上15元
|FOCUS10/05/2019
【FOCUS】華府加稅25%生效 股市押錯注 「五窮」有排驚
|生財有道10/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港股仍可企穩二萬八
|國際動態10/05/2019
英哈里王子愛兒 取名Archie
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰