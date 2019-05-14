【Ａ股外援】摩通：ＭＳＣＩ調整料為中國帶來７１億美元被動流入

《經濟通通訊社１４日專訊》摩根大通報告稱，在ＭＳＣＩ將指數調整後，預計將為中國帶

來１２３億美元的被動資金流，其中包括７１億美元流入以及５２億美元流出。在１００％納入

後，預計將觸發總計７６０億美元被動資金流入。

ＭＳＣＩ將指數中的中國Ａ股大盤股納入因子從５％增加至１０％，並直接以１０％的納入

因子納入中國創業板大盤股。調整將於本月２８日收市後生效。（ｃａ）

