《經濟通通訊社１４日專訊》中國正式公布對美國的關稅反擊清單，使兩國間的貿易戰再度
升級。中國金融四十人論壇高級研究員管濤指出，未來，經貿紛爭很可能是打打談談，對中國外
匯市場的短期影響將是多空交織、事件驅動，即一會兒出好消息，匯率走強；一會兒出壞消息，
匯率走弱。去年底市場過度悲觀，今年初市場過度樂觀，都已經被事實所證偽。那麼，如果市場
對於現在中國對外經貿形勢發生的一些波折過度反應，則很有可能將被再次打臉。（ｃａ）
14/05/2019 10:37
【聚焦人幣】管濤：市場若對人幣匯率波折過度反應或會被再次打臉
《經濟通通訊社１４日專訊》中國正式公布對美國的關稅反擊清單，使兩國間的貿易戰再度
升級。中國金融四十人論壇高級研究員管濤指出，未來，經貿紛爭很可能是打打談談，對中國外
匯市場的短期影響將是多空交織、事件驅動，即一會兒出好消息，匯率走強；一會兒出壞消息，
匯率走弱。去年底市場過度悲觀，今年初市場過度樂觀，都已經被事實所證偽。那麼，如果市場
對於現在中國對外經貿形勢發生的一些波折過度反應，則很有可能將被再次打臉。（ｃａ）
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