【聚焦人幣】官媒指人幣匯率短期承壓，但不會出現持續大幅貶值

《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣即期昨日（１３日）下午４點半收盤價創今年１月初以

來最低，離岸價亦跌穿６﹒９關。人民銀行旗下《金融時報》引述機構研報稱，外部環境變化對

市場情緒造成較大影響，人民幣匯率短期承壓，但預計不會出現持續大幅貶值。

報道引述民生證券首席宏觀分析師解運亮表示，從收盤價與中間價的月度平均價差來看，５

月以來達２４０個基點，次於２０１５年「８１１匯改」啟動當月（３３４個基點），不過超過

了２０１８年６月至１０月中美貿易摩擦升級時的水平（最高為１２４個基點）。這表明，從市

場力量來看，當前人民幣仍然面臨貶值壓力。

不過，目前外匯市場預期人民幣貶值的幅度並不高。人民幣無本金交割遠期合約（ＮＤＦ）

顯示，離岸市場預期１年後人民幣匯率水平為６﹒８７至６﹒８８，在當前匯率基礎上貶值幅度

在５００個基點以內，貶值預期處於「８１１匯改」以來的低位。

上周（５月６日至１０日），伴隨中美經貿談判出現波折，人民幣貶值壓力加大。全周人民

幣對美元即期匯率貶值７５２個基點，累計下挫１﹒１％，周跌幅創近１０個月最大。中國外匯

交易中心最新計算的２０１９年５月１０日ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數為９４﹒７９，較此前一

周下跌０﹒８４％。（ｗｌ）

