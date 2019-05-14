《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易談判觸礁，中方針對美國加徵關稅措施予以反制。群
益證券認為，中美貿易衝突轉變了之前市場對此較樂觀的預期，如果未來沒有明顯改善，預計市
場整體將保持較低的風險偏好，另外人民幣也有貶值預期。不過，目前的情況對國債等級的利率
債是利好。
該機構指出，今年１－４月上證綜指漲幅高達３４％，１－３月北向資金淨流入超過１２０
０億元人民幣。此次貿談觸礁，雙方互加關稅，將引發市場賣壓，建議迴避短期漲幅較大的個股
，等待貿易談判重啟。（ｗｌ）
14/05/2019 14:05
【貿易開戰】群益證券：貿談觸礁引發Ａ股賣壓，人幣有貶值壓力
《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易談判觸礁，中方針對美國加徵關稅措施予以反制。群
益證券認為，中美貿易衝突轉變了之前市場對此較樂觀的預期，如果未來沒有明顯改善，預計市
場整體將保持較低的風險偏好，另外人民幣也有貶值預期。不過，目前的情況對國債等級的利率
債是利好。
該機構指出，今年１－４月上證綜指漲幅高達３４％，１－３月北向資金淨流入超過１２０
０億元人民幣。此次貿談觸礁，雙方互加關稅，將引發市場賣壓，建議迴避短期漲幅較大的個股
，等待貿易談判重啟。（ｗｌ）
|FOCUS14/05/2019
【FOCUS】北京「六百億」還拖 侵侵「三千億」晒馬恐倒蝕
|生財有道14/05/2019
《開市Good Morning》陳政深料恒指27400支持較大
|國際動態14/05/2019
4商船油輪 阿聯酋海域遇襲 伊朗籲調查
|生財有道10/05/2019
【貿易開戰】邱騰華：商會反應冷靜 已作好應有準備
|生財有道10/05/2019
【嚟緊炒D乜】九興控股業績具復甦概念 除息前博炒上15元
|FOCUS10/05/2019
【FOCUS】華府加稅25%生效 股市押錯注 「五窮」有排驚
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰