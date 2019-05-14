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14/05/2019 14:05

【貿易開戰】群益證券：貿談觸礁引發Ａ股賣壓，人幣有貶值壓力

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中美貿易談判觸礁，中方針對美國加徵關稅措施予以反制。群
益證券認為，中美貿易衝突轉變了之前市場對此較樂觀的預期，如果未來沒有明顯改善，預計市
場整體將保持較低的風險偏好，另外人民幣也有貶值預期。不過，目前的情況對國債等級的利率
債是利好。
　　該機構指出，今年１－４月上證綜指漲幅高達３４％，１－３月北向資金淨流入超過１２０
０億元人民幣。此次貿談觸礁，雙方互加關稅，將引發市場賣壓，建議迴避短期漲幅較大的個股
，等待貿易談判重啟。（ｗｌ）

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