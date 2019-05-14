【聚焦人幣】人幣中間價挫逾４００點子，即期開市貶３９點子



《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３６５，較上個交易日貶

４１１點子，創超過四個月新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３９點子，報６﹒８７６０，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒８７２１。

中國稍早正式公佈對美國的關稅反擊清單，使兩國間的貿易戰再度升級。隨著戰火擴大，人

民幣匯率也持續走弱，離岸人民幣兌美元昨日暴跌６００點子，失守６﹒９算。離岸價今早開報

６﹒９１２１，其後輕微轉強，一度漲逾２２０點子，收復６﹒９關口。（ｃａ）

