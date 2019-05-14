【貿易開戰】瑞銀證券調降中國今年ＧＤＰ增速預估至６﹒２％

《經濟通通訊社１４日專訊》瑞銀證券發表研究報告指，中美貿易戰升級將拖累整體經濟增

長。瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤預計，美國加徵關稅會拖累未來１２個月中國ＧＤＰ增速

３０－４０個基點，在貿易戰不會進一步升級、政府會溫和加碼政策寬鬆情境下，調降中國今年

經濟增速預估至６﹒２％。

她又稱，如果未來１－２個月內中美貿易摩擦升級為全局性貿易戰（對中國所有產品加徵

２５％關稅），即便中國大幅加碼政策刺激，今年ＧＤＰ增速仍可能放緩至６％以下（５﹒８％

－６％），且２０２０年增速續面臨下行壓力。

汪濤表示，目前依然認為未來幾個月中美雙方仍可能達成貿易協議，美國不會對剩餘全部中

國出口產品額外徵收２５％的關稅。但貿易戰升級的風險已顯著增加。若美國對剩餘中國出口產

品加徵２５％的額外關稅，則未來１２個月可能會拖累ＧＤＰ增速８０－１００個基點，不過這

裡並未考慮加徵關稅惡化市場情緒和拖累全球經濟增長帶來的額外負面影響。

瑞銀認為，中國宏觀政策基調在４月中下旬微調至更偏向中性平衡後，可能會再次轉為偏向

寬鬆。人行可能會運用多種工具來增強流動性投放，包括年內有可能會再次降準１００個基點，

並引導市場利率下行，但依然認為人行不會下調基準存貸款利率。



＊將今年底人民幣兌美元匯率預測調至７＊



人民幣匯率走勢方面，報告稱，在基準情形下，將２０１９年年底人民幣兌美元匯率預測調

至７，主要是考慮到經常帳戶收支惡化、匯率面臨更大下行市場壓力，政府可能會允許人民幣小

幅貶值。

若美國對全部中國出口加徵２５％的關稅，則人民幣貶值壓力會大幅增加。不過儘管如此，

人民銀行可能仍會盡力避免匯率出現大幅貶值，預計這種情況下２０１９年人民幣兌美元匯率可

能僅會溫和貶至７﹒２。如果加徵的關稅持續生效，那麼２０２０年人民幣匯率可能會進一步貶

值。（ｗｌ）

