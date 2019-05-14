  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/05/2019 17:11

【貿易開戰】中國出台大豆振興計劃，向農民每畝補貼３４０元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今年年初，農業農村部發布《大豆振興計劃實施方案》，決定
擴大東北、黃淮海和西南地區大豆種植面積。為了鼓勵大豆種植，中央政府出台了補貼政策，每
畝大豆補貼３４０元（人民幣．下同），比玉米每畝高出２９５元。
　　政策引導提高了農民的種豆積極性。據農業農村部最新農情調度數據顯示，截至５月１０日
，全國已播種各類農作物８﹒４億畝，完成意向面積六成以上。其中，大豆已播種３７﹒４％。
黑龍江和內蒙古種植面積增幅顯著。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
剖析天下14/05/2019
【5G大時代】「萬物相連」足變革社會 標準之爭中美暫平分秋色
剖析天下14/05/2019
【5G大時代】全球數據爆炸「速」在必行 5G八指標撐無限可能
FOCUS14/05/2019
【FOCUS】北京「六百億」還拖 侵侵「三千億」晒馬恐倒蝕
生財有道14/05/2019
《開市Good Morning》陳政深料恒指27400支持較大
國際動態14/05/2019
4商船油輪 阿聯酋海域遇襲 伊朗籲調查
生財有道10/05/2019
【貿易開戰】邱騰華：商會反應冷靜 已作好應有準備
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金