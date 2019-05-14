《經濟通通訊社１４日專訊》今年年初，農業農村部發布《大豆振興計劃實施方案》，決定
擴大東北、黃淮海和西南地區大豆種植面積。為了鼓勵大豆種植，中央政府出台了補貼政策，每
畝大豆補貼３４０元（人民幣．下同），比玉米每畝高出２９５元。
政策引導提高了農民的種豆積極性。據農業農村部最新農情調度數據顯示，截至５月１０日
，全國已播種各類農作物８﹒４億畝，完成意向面積六成以上。其中，大豆已播種３７﹒４％。
黑龍江和內蒙古種植面積增幅顯著。（ｃａ）
14/05/2019 17:11
【貿易開戰】中國出台大豆振興計劃，向農民每畝補貼３４０元
《經濟通通訊社１４日專訊》今年年初，農業農村部發布《大豆振興計劃實施方案》，決定
擴大東北、黃淮海和西南地區大豆種植面積。為了鼓勵大豆種植，中央政府出台了補貼政策，每
畝大豆補貼３４０元（人民幣．下同），比玉米每畝高出２９５元。
政策引導提高了農民的種豆積極性。據農業農村部最新農情調度數據顯示，截至５月１０日
，全國已播種各類農作物８﹒４億畝，完成意向面積六成以上。其中，大豆已播種３７﹒４％。
黑龍江和內蒙古種植面積增幅顯著。（ｃａ）
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